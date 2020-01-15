Мексиканец принял виагру для быков и попал в больницу

Тридцатилетний мужчина попал в больницу в Мексике после приема препарата для стимулирования эрекции у быков. На третий день эффект от таблеток не прошел, и пациенту пришлось делать экстренную операцию.

Виагру для животных мексиканец купил в портовом городе Веракрус и употребил ее перед свиданием. На третий день он попал в специализированную клинику города Рейноса, расположенного в другой части страны, у границы с США, сообщили в местном паблике в Facebook.

В больнице уточнили, что вещество, которое принял пациент, используется фермерами Веракруса для стимулирования быков во время осеменения.

В паблике опубликовали фотографию мужчины, лежащего с эрекцией в палате. Тысячи пользователей оставили под записью свои комментарии. Некоторые шутили, другие беспокоились за здоровье пациента.

О состоянии мужчины не сообщалось.