Мексика вошла в тройку стран, лидирующих по числу смертей от COVID-19

Число смертей от коронавируса в Мексике, по данным Минздрава страны, увеличилось до 46 688. По этому показателю государство вошло в тройку лидеров, обогнав Великобританию.

На 31 июля в Мексике были подтверждены 424 637 случаев коронавирусной инфекции, еще более 90 тысяч изучаются.

«Зарегистрированы 46 688 смертей, 278 618 человек выздоровели», — сообщил в Twitter замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гатель. Он добавил, что в Мексике заняты 46% коек в обычных палатах и 38% койко-мест с ИВЛ.

В Великобритании на ту же дату было зарегистрировано 46 204 смерти от COVID-19.

Больше всего летальных случаев от коронавируса в США — 153 311. Далее следует Бразилия — 92 475 случаев.

С начала эпидемии в мире было выявлено свыше 17,5 миллиона заразившихся коронавирусом. Большинство из них приходится на США (4,56 миллиона), Бразилию (2,66 миллиона) и Индию (1,6 миллиона).