Мир 03 марта 2023, 09:43 Мексика сочла неправильным обсуждать на G20 только Украину Глава МИД Мексики Эбрард: обсуждение лишь Украины парализует работу G20 РИА «Новости»

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Работа «Большой двадцатки» окажется парализована, если страны-участницы будут обсуждать на саммите лишь ситуацию на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, написал ТАСС.

«Мы должны продвигаться по другим вопросам. Иначе мы („Группа двадцати“ — прим. ред.) будем парализованы, как и Совет безопасности ООН», — заявил он во время выступления на международном форуме «Раисина диалог», когда обсуждалась тема «Преобразование G20 в меняющемся мире».

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По его словам, несмотря на связанные с украинским конфликтом сложности, надо защитить «Большую двадцатку» как площадку для глобального диалога, где можно находить решения.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россию не следует исключать из G20. Ведь такое решение не соответствует принципу многосторонних отношений.