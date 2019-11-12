Мексика предоставила убежище Эво Моралесу

Глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард на пресс-конференции заявил, что Мехико предоставил президенту Боливии Эво Моралесу политическое убежище из гуманитарных соображений.

Министр иностранных дел заявил, что подавший в отставку глава Боливии сам попросил принять его на территории страны.

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«Только что я принял звонок президента Моралеса. Он ответил на наше предложение и запросил устно и формально политическое убежище у нашей страны», — цитирует Эбрарда РИА «Новости».

В опубликованном на сайте ведомства коммюнике сказано, что решение правительства Мексики уже доведено до сведения Организации американских государств. Об этом будет поставлено в известность ООН.

«Предоставление убежища является суверенным правом мексиканского государства, которое соответствует его нормативным принципам во внешней политике защиты прав человека, уважения к самоопределению народов, мирного урегулирования споров и невмешательства», — говорится в тексте заявления МИД.

На своей странице в Twitter Эво Моралес вновь призвал граждан Боливии остановить насилие, не поддаваться на провокации и решать любые разногласия путем диалога.

«Прошу мой народ беречь мир и не совершать насилие под влиянием отдельных групп, которые хотят разрушить верховенство закона», — написал он.

Эво Моралес был вынужден подать в отставку и покинуть Боливию на фоне антиправительственных выступлений. Они начались после его победы в первом туре президентских выборов.

Оппозиционеры обвинили его в фальсификации данных.