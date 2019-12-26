Мексика подаст в суд ООН на власти Боливии

«Газета.ru» уточнила, что речь идет о требовании действующих властей Боливии выдать членов правительства бывшего президента Эво Моралеса, которые сейчас находятся на территории мексиканского посольства в Ла-Пасе. По данным издания, их обвиняют в преступлениях против государства.

Руководство Мексики считает подобное требование неправомочным, поскольку обвинения были предъявлены после того, как чиновникам предоставили политическое убежище.

«Мы рассчитываем на сохранение и уважение неприкосновенности объектов (посольства — прим. ред.) и людей, находящихся внутри», — заявил Марсело Эбрард.