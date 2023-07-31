Мир 31 июля 2023, 20:19 Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России Президент Лопес Обрадор: Мексика приедет на диалог по Украине только при участии России РИА «Новости»

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Представители Мексики готовы присутствовать на переговорах по Украине, организуемых Саудовской Аравией, только при условии участия обеих сторон. Об этом РИА «Новости» сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны. — прим. ред.) для этой цели», — сказал он.

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Глава государства напомнил, что Мексика была инициатором переговоров по достижению мира на Украине. При этом посредничество ожидалось со стороны папы римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Саудовская Аравия ранее планировала провести переговоры по Украине в августе, Россию на эту встречу не позвали. По данным газеты The Wall Street Journal, Саудовская Аравия пригласила на переговоры высокопоставленных чиновников из 30 стран, включая Индию и Бразилию.