31 июля 2023, 20:19
Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России
Президент Лопес Обрадор: Мексика приедет на диалог по Украине только при участии России
Представители Мексики готовы присутствовать на переговорах по Украине, организуемых Саудовской Аравией, только при условии участия обеих сторон. Об этом РИА «Новости» сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны. — прим. ред.) для этой цели», — сказал он.
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Глава государства напомнил, что Мексика была инициатором переговоров по достижению мира на Украине. При этом посредничество ожидалось со стороны папы римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Саудовская Аравия ранее планировала провести переговоры по Украине в августе, Россию на эту встречу не позвали. По данным газеты The Wall Street Journal, Саудовская Аравия пригласила на переговоры высокопоставленных чиновников из 30 стран, включая Индию и Бразилию.
Мексика
Россия
Украина
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