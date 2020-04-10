Мексика договорилась с США о сокращении добычи нефти. Кремль считает сделку состоявшейся

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал о согласовании сокращения добычи нефти с Дональдом Трампом. После этого Кремль заявил, что считает сделку состоявшейся.

Новая сделка предполагает, что страны альянса будут поэтапно сокращать добычу нефти. В мае–июне они снизят ее на 10 миллионов баррелей в день от уровня добычи в 2018 году, в июле–декабре — на восемь миллионов, и с января 2021 по апрель 2022 — на шесть миллионов.

Предполагалось, что в рамках этого соглашения Мексика сократит добычу нефти на 400, 320 и 240 тысяч баррелей соответственно, однако власти были готовы снизить ее только на 100 тысяч баррелей. В результате президенты США и Мексики договорились, что страна будет снижать добычу на 100 тысяч баррелей, в то время как Америка дополнительно сократит ее на 250 тысяч баррелей. Мексиканский лидер сообщил о соглашении с президентом США Дональдом Трампом в своем Twitter.

Мы пришли к соглашению снизить добычу (в Мексике — прим. ред.) на 100 тысяч баррелей в день. США обещали дополнительно сократить добычу на 250 тысяч баррелей в день, чтобы помочь Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор президент Мексики.

Ранее страны ОПЕК+ приняли новую декларацию о сотрудничестве, чтобы стабилизировать рынок нефти, при условии, что к нему присоединится Мексика. После того, как президент сообщил о своей договоренности с Трампом, в Кремле посчитали сделку состоявшейся. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что Владимир Путин положительно оценивает документ, который стал компромиссом для всех стран. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что соглашение пошло на пользу всей мировой экономике, которая «могла бы погрузиться просто в хаос», если бы компромисс не был достигнут.