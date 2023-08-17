17 августа 2023, 22:12
Механизмы похищения детей на Украине раскрыли в России
Вице-спикер ГД Кузнецова: механизмы похищения детей в Купянске узнали в России
Россия узнала механизмы, с помощью которых украинские власти похищали детей в городе Купянске в Харьковской области. Об этом вице-спикер ГД Анна Кузнецова сообщила в Telegram-канале.
«В Купянске укронацисты начали активно воровать детей, увозя в неизвестном направлении. Нашей парламентской комиссии по расследованию преступных действий киевского режима в отношении несовершеннолетних известны механизмы их работы», — заявила она.
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Как отметила парламентарий, сотрудники специализированного фонда «Белые Ангелы» врываются в дома, чтобы забрать оттуда детей для перепродажи в Европу. Эту задачу на себя взял фонд «Save Ukraina».
Деятельность нацистов прикрывают британские и американские частные военные компании, следы которых нашли при аналогичных преступлениях в Сирии, Ираке, Ливии, Эфиопии. Кузнецова выразила надежду, что международные организации немедленно предпримут соответствующие меры.
Ранее вице-спикер Госдумы рассказала, что в одной из школ Лисичанска украинские боевики пытали и насиловали детей.
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