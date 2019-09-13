Меган Маркл вышла на подиум в одежде из своей коллекции

Меган Маркл возглавила рейтинг самых значимых персон по версии журнала Tatler Подробнее

Коллекция одежды супруги принца Уильяма — благотворительная акция. Часть средств от продажи костюмов пойдет на поддержку безработных женщин.

Одежду Маркл будут продавать четыре ретейлерские сети.

В коллекции представлено платье свободного кроя с V-образным вырезом почти за 20 фунтов стерлингов. Оно выполнено в черном, синем и розовом оттенках.Также бывшая актриса создала сумку из коричневой и черной кожи и белую рубашку без каких-либо украшений. Маркл позиционирует свою линию нарядов как одежду для повседневных образов.

Представительница королевской семьи представила коллекцию на показе, который прошел на крыше магазина John Lewis & Partners на Оксфорд-стрит в Лондоне, отметил сайт «Дни.ру». Герцогиня Сассекская сама вышла на подиум. На ней были вещи из ее же коллекции: классическая рубашка белого цвета и черные брюки с высокой талией. Для этого образа супруга принца Гарри подобрала туфли-лодочки светло-коричневого оттенка. На то же мероприятие она надела украшения, которые когда-то носила мать ее мужа — принцесса Диана. Это массивные золотые браслеты с темными камнями.