Меган Маркл впервые вышла в свет в новом статусе

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после того, как они с принцем Гарри отказались от королевских привилегий. Она посетила женский кризисный центр в Канаде.

«Посмотрите, с кем мы сегодня имели честь пить чай! Герцогиня Сассекская Меган Маркл заглянула к нам в гости, чтобы обсудить насущные вопросы, касающиеся женщин», — говорится в сообщении центра в Facebook.

На фотографию обратила внимание газета The Daily Telegraph. В комментариях пользователи выразили Меган Маркл свое восхищение: им понравилось, что она пришла в центр в обычной одежде, а не в «костюме герцогини» и держалась естественно.

Меган Маркл вместе с сыном Арчи сейчас живут в Канаде, центр, который посетила герцогиня, находится в Ванкувере. Гарри пока что остался в Великобритании.

8 января принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II лишить их звания старших членов королевской семьи, чтобы не находиться на обеспечении у Британии. Они намерены зарабатывать себе на жизнь своими силами. Так, СМИ узнали, что Маркл уже подписала контракт с Disney.