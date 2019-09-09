Меган Маркл возглавила рейтинг самых значимых персон по версии журнала Tatler

Меган Маркл, по версии таблоида, сделала самую успешную карьеру в Великобритании. Журнал Tatler назвал успехом тот факт, что актриса из сериала «Форс-мажоры» стала членом королевской семьи. Издание отметило, что путь герцогини не был похож на историю Золушки. Маркл получила хорошее частное образование в США, ее отец Томас Маркл получил премию Emmy за работу в качестве оператора по свету. Также Tatler отметил, что именно Меган помогла британской королевской семье «войти в XXI век».

После герцогини Сассекской второе место занял политик Джон Беркоу, тройку лидеров замкнула модель Джерри Холл. Также в список попали художник Кит Тайсон, политик Шэрон Уайт, бывшая модель и жена финансиста Натаниэля Ротшильда Лоретта Бэйзи, футболист Джейми Реднапп, мультимиллионер Ричард Кэринг.