Меган Маркл в новом интервью раскрыла, как Гарри относится к сыну

Меган Маркл выпустила книгу об отношениях принца Гарри и сына Арчи. В очередном интервью она рассказала, что подтолкнуло ее к написанию «Скамейки».

По словам герцогини Сассекской, во время пандемии и карантина у всех появилась возможность побыть наедине с собой и осознать многие вещи.

«В такие моменты я смотрела на мужа и сына из окна нашего дома, видела, как заботливо Гарри держит на руках и убаюкивает Арчи. Это ни с чем не сравнимые переживания. Именно в тот момент у меня в голове сложились строки стихотворения. Это настоящая история любви», — сказала Маркл в программе NPR Weekend.

Она отметила, что принц Гарри уделяет сыну очень много времени, так как старается прожить вместе с Арчи все важные события. Маркл подчеркнула, что ее книга рассказывает об отце, который сначала утешает ребенка из-за разбитой коленки, а со временем — из-за разбитого сердца.

«В книге много иллюстраций, на которых изображены самые разные семьи. Мне хотелось, чтобы каждый читатель узнал на страницах себя. При этом есть и личные фрагменты, связанные с нашей семьей», — поделилась герцогиня Сассекская.

Сейчас пара воспитывает не только сына, но и дочь. Лилибет появилась на свет в начале июня.