Мир 12 ноября 2022, 23:10 Меган Маркл сочли влиятельнее короля Карла III и принцессы Дианы The Mirror: Меган Маркл обошла по влиятельности Карла III и принцессу Диану Википедия

Читать 360tv в

Жена принца Гарри Меган Маркл обошла по уровню влияния короля Карла III и принцессу Диану. Лидирующие позиции герцогини Сассекской крайне возмутили британцев. Об этом написало издание The Mirror.

Журналисты решили выяснить, чье имя из членов королевской семьи пользователи чаще всего вводят в поисковую строку. Оказалось, что на третьем месте по влиятельности находится Меган Маркл. Информацию о ней ищут 4,5 миллиона раз в месяц. Причем запросы делают по всему миру. Первое место рейтинга заняла покойная Елизавета II, а на второй строчке расположилась жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Реклама

По количеству запросов в Сети Маркл обошла по своей влиятельности не только короля Карла III, но и свою покойную свекровь принцессу Диану. Супруг американской актрисы тоже оказался позади нее в списке. Его имя искали в интернете 1,4 миллиона раз.

Реклама

Составленный рейтинг не устроил жителей Великобритании. Они отказались всерьез воспринимать работу журналистов. По мнению британцев, Маркл может занять лидирующие позиции только по степени расточительности и корысти.