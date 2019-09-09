Меган Маркл снова раскритиковали

Недавно колумнист британского издания Daily Mail Сара Вайн опубликовала разгромную статью, в которой осудила недавнюю поездку герцогини в Нью-Йорк.

Меган Маркл отправилась в Штаты на частном самолете, чтобы поддержать свою подругу Серену Уильямс на открытом чемпионате США по теннису. При этом герцогиня оставила своего четырехмесячного сына Арчи дома и доверила его няне.

Поклонники Меган и королевского дворца осудили поступок герцогини. В своей колонке Сара Вайн возмутилась поведению молодой матери. Она написала, что сама пережила радость рождения первенца и поначалу была просто «одержима» своим ребенком.

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«На самом деле все, что я хотела делать, — это часами смотреть в страхе на этого крошечного человечка и удивляться, как, черт возьми, я собираюсь вырастить его», — написала колумнист.

Она добавила, что, учитывая недавние поступки взбалмошной жены принца Гарри, больше нет смысла защищать от негатива поклонников.

«Разве ей нужно было поехать на похороны члена семьи? Или хотя бы навестить живого родственника (например, своего отца, Томаса Маркла, который так и не видел своего внука)? Нет, она просто решила немного развеяться. Для герцогини это достаточный повод, чтобы бросить ребенка», — написала Вайн.