Меган Маркл сбежала в Нью-Йорк для борьбы со стрессом

Меган Маркл впервые отправилась путешествовать без маленького сына.

За Вайнштейном и Джексоном. Меган Маркл наняла скандальных американских пиарщиков спасать свою репутацию Подробнее

Маркл посетила групповое занятие, на котором присутствовало порядка 60 человек, которые обычно ходят в этот класс. Все посетительницы узнали герцогиню Сассекскую, но не стали беспокоить ее разговорами, просьбами о фотографиях и автогрофах. Отмечается, что посетительницы занятия, на которое пришла Маркл, просто мило улыбались ей. Сама Меган также отвечала им улыбкой.

Супруга принца Гарри занимается гимнастикой с ранних лет, а йогу в качестве метода борьбы со стрессом Маркл практикует уже очень давно. Любовь именно к йоге ей привила мать — Дория Рагланд, которая ведет в Лос-Анджелесе классы по йоге.

В последнее время скандальных новостей о герцогине Сассекской появляется все больше. Недавно стало известно, что Маркл сменила PR-менеджеров. За год жизни во дворце герцогиня утратила свой имидж и хорошую репутацию. Меган надеется, что нанятые ею американские пиарщики смогут помочь ей восстановить хорошую репутацию.

Однако решение Маркл о смене PR-агентов возмутило Букингемский дворец.