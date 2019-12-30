Меган Маркл решила набрать популярность за счет благотворительного фонда королевской семьи

В заявление на регистрацию герцоги Сассекские внесли около ста наименований товаров. Их супружеская пара планирует продавать под собственным товарным знаком Sussex Royal. На продукции появится соответствующий логотип. Таким образом, поклонники королевской семьи Британии смогут приобрести футболки, пижамы, сувенирную продукцию, журналы, газеты и книги.

Также предполагается, что название будет упоминаться в волонтерских проектах. Знак Sussex Royal получат различные учебные пособия, плакаты, листовки и бюллетени.

Жителям Великобритании идея Меган Маркл не понравилась. Они обвинили герцогиню в корысти.

Ранее владелец канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принять в своем заведении принца Гарри и его супругу. Хозяин объяснил отказ тем, что ресторан не готов обеспечить безопасность на подходящем уровне.