    19 января 2020, 18:32

    Меган Маркл раскритиковал отец за отказ от титула

    Нина Петлинова

    Отец Меган Маркл Томас раскритиковал дочь и ее супруга принца Гарри за отказ от королевских титулов. Он заявил, что такое решение позорит британскую корону.
    Меган Маркл раскритиковал отец за отказ от титула

    Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на документальный фильм «Томас Маркл: моя история».

    Отец Меган Маркл возмутился решением своей дочери и ее мужа отказаться от королевских титулов. Он уверен, что их действия унижают достоинство королевской семьи и уничтожает «мечту каждой девушки». Томас заявил, что супруги должны были быть готовыми к обязанностям, которые взяли на себя после свадьбы.

    «Это совсем не та девушка, которую я воспитывал», — заявил Томас Маркл.

    Меган Маркл не поддерживает отношения с отцом. Они не общались с момента бракосочетания, которое состоялось в мае 2018 года. Спустя год брака у пары родился сын Арчи. По словам Томаса, он не разу не видел своего внука.

    Решение отказаться от титулов Меган и Гарри объявили 9 января 2020 года. До этого супруги не раз жаловались на слишком пристальное внимание СМИ к своей личной жизни.