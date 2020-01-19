Меган Маркл раскритиковал отец за отказ от титула

Отец Меган Маркл Томас раскритиковал дочь и ее супруга принца Гарри за отказ от королевских титулов. Он заявил, что такое решение позорит британскую корону.

Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на документальный фильм «Томас Маркл: моя история».

Отец Меган Маркл возмутился решением своей дочери и ее мужа отказаться от королевских титулов. Он уверен, что их действия унижают достоинство королевской семьи и уничтожает «мечту каждой девушки». Томас заявил, что супруги должны были быть готовыми к обязанностям, которые взяли на себя после свадьбы.

«Это совсем не та девушка, которую я воспитывал», — заявил Томас Маркл.

Меган Маркл не поддерживает отношения с отцом. Они не общались с момента бракосочетания, которое состоялось в мае 2018 года. Спустя год брака у пары родился сын Арчи. По словам Томаса, он не разу не видел своего внука.

Решение отказаться от титулов Меган и Гарри объявили 9 января 2020 года. До этого супруги не раз жаловались на слишком пристальное внимание СМИ к своей личной жизни.