Меган Маркл проиграла британским таблоидам в суде

Суд отклонил большую часть претензий герцогини Сассекской, признав их необъективными и основанными на эмоциях. Ее адвокаты были шокированы данным решением должностных лиц. Однако Маркл отказалась спорить и уже направила в редакцию одного из таблоидов письмо, в котором пообещала выплатить все судебные издержки.

Супруга принца Гарри настоятельно потребовала от суда сохранить детали дела и не обнародовать имена ее знаменитых друзей. Однако такая просьба не устроила журналистов, которые считают нужным соблюдать принцип открытого правосудия Великобритании.

Герцогиня судилась с таблоидами последние месяцы. Она обвинила их в критике и травле, а также в незаконной публикации ее личной переписки с отцом в 2018 году. Теперь Маркл должна выплатить СМИ судебные издержки в размере 88 000 долларов (около шести миллионов рублей). Сама супруга наследника престола Британии потратила еще больше, поскольку нанимала дорогостоящих голливудских адвокатов.