Меган Маркл призвала американцев не молчать на фоне массовых протестов
Меган Маркл призвала американцев не оставаться равнодушными к событиям, которые сейчас происходят в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Ролик появился в Twitter-аккаунте издания Reuters, сообщило ИА Nation News.
Супруга принца Гарри выступила на выпускном в школе в Лос-Анджелесе, в которой раньше училась сама.
«То, что происходит в нашей стране — это абсолютно ужасно. И я осознала, что сейчас единственное, что можно сказать неправильно — это промолчать», — заявила Маркл.
Бывшая актриса напомнила о ценности каждой жизни: и Джорджа Флойда, и Брианны Тэйлор, и Филандо Кастиля и Тамира Райса, и многих других, чьи имена почти никто не знает.
Маркл вспомнила свои школьные годы и слова учительницы. В частности, она сохранила в памяти фразу о необходимости ставить чужие потребности выше своих.