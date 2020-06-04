Меган Маркл призвала американцев не молчать на фоне массовых протестов

Супруга принца Гарри выступила на выпускном в школе в Лос-Анджелесе, в которой раньше училась сама.

«То, что происходит в нашей стране — это абсолютно ужасно. И я осознала, что сейчас единственное, что можно сказать неправильно — это промолчать», — заявила Маркл.

Бывшая актриса напомнила о ценности каждой жизни: и Джорджа Флойда, и Брианны Тэйлор, и Филандо Кастиля и Тамира Райса, и многих других, чьи имена почти никто не знает.

Маркл вспомнила свои школьные годы и слова учительницы. В частности, она сохранила в памяти фразу о необходимости ставить чужие потребности выше своих.