    04 июня 2020, 20:18

    Меган Маркл призвала американцев не молчать на фоне массовых протестов

    Алена Макаренко

    Меган Маркл призвала американцев не оставаться равнодушными к событиям, которые сейчас происходят в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Ролик появился в Twitter-аккаунте издания Reuters, сообщило ИА Nation News.

    Супруга принца Гарри выступила на выпускном в школе в Лос-Анджелесе, в которой раньше училась сама.

    «То, что происходит в нашей стране — это абсолютно ужасно. И я осознала, что сейчас единственное, что можно сказать неправильно — это промолчать», — заявила Маркл.

    Бывшая актриса напомнила о ценности каждой жизни: и Джорджа Флойда, и Брианны Тэйлор, и Филандо Кастиля и Тамира Райса, и многих других, чьи имена почти никто не знает.

    Маркл вспомнила свои школьные годы и слова учительницы. В частности, она сохранила в памяти фразу о необходимости ставить чужие потребности выше своих.