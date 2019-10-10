  • Меган Маркл примерила корону

    10 октября 2019, 15:54

    Алена Макаренко

    Герцогиня Сассекская Меган Маркл примерила различные головные уборы монархов во время поездки в ЮАР. Вот только это были их виртуальные копии. Видеоролик выложили в Сети, сообщил сайт «Дни.ру».

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    Супруга принца Гарри познакомилась во время путешествия в ЮАР с местной предпринимательницей Никиви Длова. Она зарабатывает на новинках в виртуальном мире, разрабатывает приложения для смартфонов.

    Длова показала Маркл очередное изобретение и предложила опробовать мобильное приложение с фильтрами. С помощью него можно примерить несколько корон, в том числе украшенную цветами. На кадрах видно, что Маркл улыбается. Видео с представительницей монаршей семьи опубликовала в Instagram сама предпринимательница.

    «Вот, теперь у нее наконец-то есть корона!» — подписала Длова.

    А еще герцогиня сделала селфи, хотя это запрещено по протоколу.

    Поклонники королевской семьи посмеялись над поступком герцогини. Они решили, что супруга принца Гарри явно должна получить настоящую корону, но шансов у нее практически нет. Ее муж числится шестым в очереди претендентов на трон.