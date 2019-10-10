Меган Маркл примерила корону

Принц Гарри вслед за женой подал в суд на две британские газеты Подробнее

Супруга принца Гарри познакомилась во время путешествия в ЮАР с местной предпринимательницей Никиви Длова. Она зарабатывает на новинках в виртуальном мире, разрабатывает приложения для смартфонов.

Длова показала Маркл очередное изобретение и предложила опробовать мобильное приложение с фильтрами. С помощью него можно примерить несколько корон, в том числе украшенную цветами. На кадрах видно, что Маркл улыбается. Видео с представительницей монаршей семьи опубликовала в Instagram сама предпринимательница.

«Вот, теперь у нее наконец-то есть корона!» — подписала Длова.

А еще герцогиня сделала селфи, хотя это запрещено по протоколу.

Поклонники королевской семьи посмеялись над поступком герцогини. Они решили, что супруга принца Гарри явно должна получить настоящую корону, но шансов у нее практически нет. Ее муж числится шестым в очереди претендентов на трон.