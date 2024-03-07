Мир 07 марта 2024, 03:15 Меган Маркл придется заплатить, чтобы увидеть мужа в «дни его славы» Sun: супруге принца Гарри придется заплатить, чтобы увидеть мужа на OnlyFans Ethan Cairns/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Бывшая американская стриптизерша Кэрри Роял обиделась на младшего принца Соединенного Королевства и пригрозила выложить в Сеть его фотографии в обнаженном виде, сделанные на вечеринке в Лас-Вегасе в 2012 году. Она заявила, что Меган Маркл придется заплатить, чтобы увидеть мужа «в дни его славы», написала газета The Sun.

Стриптизерша Кэрри Роял затаила обиду на принца Гарри, так как он вычеркнул ее из книги воспоминаний «Запасной», в которой есть упоминание той вечеринки. Женщина заявила, что целовалась с принцем, когда ее позвали на вечеринку в отеле. Роял пригрозила, что выложит на свою страницу OnlyFans фотографии голого Гарри, которые еще не видели в свете.

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«Если она хочет снова увидеть своего мужа в дни его славы, ей придется подписаться и заплатить», — заявила 52-летняя бывшая работница индустрии.

Роял заявила, что у нее есть несколько фото Гарри у бассейна. Она пообещала сообщить, если герцогиня Сассекская подпишется на ее страницу.