Меган Маркл предложила узаконить в США оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

Меган Маркл, которая любит представляться не только герцогиней Сассекской, но и простой мамой, шокировала республиканских политиков. Она позвонила сенаторам Сьюзен Коллинз (Мэн) и Шелли Мур Капито (Западная Вирджиния), чтобы предложить совместные действия в лоббировании закона об оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком.

Как сообщило издание The Metro, обе дамы были сначала озадачены. Впрочем, Меган Маркл довольно быстро убедила их в серьезности своих намерений. Сенатор-демократ Кирстен Гиллибрандт, одна из самых ярых сторонниц этого закона, сообщила, что Маркл будет включена в рабочую группу женщин, которые начнут кампанию.

США — одна из немногих стран мира, в которой не гарантируется оплачиваемый отпуск по болезни. В ней нет также пособия для беременных и отпуска по уходу за ребенком.

Президент страны Джозеф Байден предлагал ввести 12-недельный оплачиваемый отпуск для матерей и оплачиваемый больничный, однако столкнулся с противодействием Сената.

Ранее сводный брат герцогини Сассекской Томас Маркл признавался, что Меган хотела бы стать президентом США. Он пожелала ей удачи, так как она несомненно будет творить в Белом доме только «добрые дела».