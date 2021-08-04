Меган Маркл празднует 40-летие. Названы самые неоднозначные факты из ее биографии

За последнее время в жизни Меган Маркл, которая прошла путь от актрисы сериалов до королевской особы, произошло много всего интересного. При этом факты ее биографии в разное время были довольно противоречивыми. Жена принца Гарри 4 августа празднует 40-летие. К дню рождения Меган Маркл сайт «Аргументы и факты» опубликовал самые необычные факты о ней.

Во-первых, до встречи с Гарри, актриса состояла в браке с продюсером Тревором Энгельсоном. Супруги развелись летом 2013 года, но несмотря на разрыв, в СМИ ходили слухи о том, что Маркл продолжает получать финансовую помощь от бывшего мужа.

Затем она связала себя узами брака с принцем Гарри. Весь мир наблюдал за этой красивой церемонией в Великобритании, но, как оказалось, это был всего лишь хорошо поставленный спектакль. Позже в интервью Опре Уинфри Маркл призналась, что обвенчалась в Гарри за три дня до свадьбы в тайне от всех. Поэтому то, что произошло 19 мая 2018 года, действительно можно назвать спектаклем, ведь герцоги Сассекские уже были женаты.

Во-вторых, Меган так и не удалось наладить отношения с родным отцом. У нее прекрасные отношения с матерью Дорией, а вот с собственным отцом Томасом она не общается вообще. Даже к алтарю актрису повел не Томас, а принц Чарльз. Более того, отец Меган никогда не встречался со своими внуками. В одном из интервью он заявил, что собирается добиться права познакомиться с Арчи и малышкой Лилибет через суд.

В-третьих, герцогиня предпочитает жить на широкую ногу. По данным Daily Mail, гардероб Маркл во время ее тура по странам Океании стоил 238 789 тысяч долларов. В Соединенные Штаты актрису доставил частный самолет, а по прилету она остановилась в одной из самых дорогих гостиниц Нью-Йорка. Даже после того, как Гарри и Меган сложили с себя королевские полномочия, запросы Маркл ничуть не уменьшились. Журналисты разглядели на герцогине часы ювелирного дома Cartier стоимостью 17,8 тысячи фунтов стерлингов и браслеты того же бренда стоимостью 5000 и 2360 фунтов стерлингов.

В-четвертых, многие поклонники британской королевской семьи предполагают, что Гарри и Меган были не совсем честны с Елизаветой II, когда обратились к ней, чтобы согласовать имя новорожденной дочери. Девочку хотели назвать Лилибет (Лили) Диана. Первое имя ребенка было дано в честь домашнего прозвища прабабушки, второе в честь принцессы Дианы. Такое согласование носило лишь формальный характер, пара приняла решение сама до беседы с королевой, считают фанаты.