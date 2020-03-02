Меган Маркл потребовала найти ей роль супергероини

Призывавшая женщин найти собственную внутреннюю чудо-воительницу герцогиня Сассекская Меган Маркл решила стать героиней супеблокбастера и потребовала у своих агентов найти ей соответствующую роль.

Издание Daily Mail напомнило, что жена принца Гарри никогда не скрывала своего намерения добиться финансовой независимости. Она уже сотрудничает со студией Disney, которая владеет Marvel и правами на всех своих героев комиксов. Поэтому агент Ник Коллинз хочет вернуть Меган на экраны в актерском составе фильма о супергероях.

«Меган планирует серию встреч в Голливуде. Она уже сделала озвучку для Диснея, и теперь известно, что она ищет фильм о супергерое. Меган понимает, что не сможет стать ведущей актрисой фильма, поэтому хочет роль в ансамбле. Чтобы фильм принес ей деньги и не поставил ее в центр внимания», — сообщил источник издания.

Меган Маркл уже согласилась озвучивать фильм компании Disney, но дискуссия о ее возможном возвращении на экраны продолжается.

«Меган нуждается в Disney больше, чем Disney нуждается в Меган. Она противоречивая фигура», — сообщил изданию один из топ-менеджеров Disney.

Роли в снятых по комиксам фильмов сейчас оплачиваются лучше всех остальных. Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) за последнюю роль могла получить около 30 миллионов фунтов стерлингов.

Между тем, обстановка в коттедже, который снимают принц Гарри и его жена, становится все более напряженной. Местные жители охотятся на папарации, которые устраивают засады на супругов. Был случай, когда соседи Меган Маркл раскачали машину, в которой сидели фотографы. Местные жители в соцсетях делятся номерами машин папарации, их фотографиями, и дело вскоре может дойти до прямого насилия.

С 1 апреля власти Канады прекратят обеспечивать безопасность семьи принца Гарри в связи с отказом от королевских обязанностей