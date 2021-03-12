Меган Маркл подарит дочери семейную реликвию за $2 млн

Меган Маркл подарит дочери при рождении часы Cartier за два миллиона долларов. Об этом сообщило издание Page Six.

Ювелирное украшение герцогиня Сассекская купила для участия в шоу «Костюмы», отметила «Политика Сегодня».

«Я всегда мечтала о часах Cartier French Tank», — пояснила Маркл ценность реликвии.

На часах выгравировано личное сообщение.

Меган Маркл и принц Гарри 23 февраля впервые выступили перед поклонниками после объявления о скором пополнении семейства и окончательного лишения королевских привилегий. Видео они записали в своем особняке в штате Калифорния. Герцогиня вышла в светлом платье с лимонной аппликацией за приблизительно четыре тысячи долларов. Также она прорекламировала в Instagram часы и украшения, которые надела на съемку. Среди них было золотое кольцо Ecksand стоимостью две тысячи долларов, браслет Cartier за семь тысяч и золотые часы, принадлежавшие ранее матери принца Гарри, принцессе Диане. Они оцениваются в 25 тысяч долларов. Общая стоимость наряда и украшений супруги британского принца составила примерно 40 тысяч долларов.