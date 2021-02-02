Меган Маркл отказалась от поездки на день рождения Елизаветы II

По информации источников издания, такое решение было принято по «личным и практическим» причинам. При этом, как отмечают источники, ситуация может измениться. При принятии решения супруга принца Гарри учитывает ситуацию с пандемией коронавируса.

Как ожидалось, летом супруги впервые посетят Великобританию после своего переезда в Соединенные Штаты, который произошел в 2020 году.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в конце декабря опубликовали свой первый подкаст на музыкальном сервисе Spotify. В выпуске поучаствовал и сын пары Арчи. В подкасте Гарри и Меган говорили с британскими звездами про уходящий год. В частности пара побеседовала с певцом и композитором Элтоном Джоном. Полуторагодовалый Арчи поздравил всех слушателей с наступающим Новым годом.