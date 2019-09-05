Меган Маркл отказалась приезжать в Шотландию в гости к королеве

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон приняли почетное приглашение и побывали в гостях у монаршей особы в конце августа. А вот герцог и герцогиня Сассекские отказали королеве. Хотя они объяснили свой поступок: грудной сын Арчи пока что «слишком маленький для путешествий».

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Несмотря на такое заявление, ранее Маркл брала мальчика с собой на Ибицу, где вместе с ним и мужем отдыхала неделю. А после этого супруги отправились с ребенком на встречу с британским певцом Элтоном Джоном во Франции.

«Если они хотят уединения и спокойствия, нет более защищенного и закрытого места отдыха, чем шотландская резиденция королевы», — отметил источник издания.

Елизавету II навестили во время отпуска принцы Эндрю и Эдвард, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон и принцесса Евгения. Вместе с королевой в замке жили принц Филипп и их дочь, принцесса Анна. Изначально Меган Маркл и принц Гарри планировали приехать в Шотландию, но собирались жить отдельно от Кейт Миддлтон. Однако в итоге они вообще отменили поездку.

Замок Балморал — резиденция королевской семьи Великобритании с 1852 года. На его территории расположены лесные и сельскохозяйственные угодья, пастбища для оленей, крупного рогатого скота и пони.