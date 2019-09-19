  • Меган Маркл отдохнет на свадьбе в Италии без новорожденного сына

    19 сентября 2019, 20:16

    Алена Макаренко

    Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри собираются на свадьбу друзей — модельера Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса, которая пройдет в Италии 21 и 22 сентября. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание US Weekly.
    Меган Маркл отдохнет на свадьбе в Италии без новорожденного сына

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    Маркл давно дружит с Нону. Как гласят слухи, именно модельер познакомила бывшую актрису с принцем Гарри. Известно, что нынешняя невеста приезжала на свадьбу Маркл, которая прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в мае 2018. Герцогиня для Нону — самая щедрая и искренняя подруга.

    Торжественная церемония Нону и Хесса пройдет в итальянской киностудии Cinecitta. Там в разное время творили кинорежиссеры Федерико Феллини, Лукино Висконти, Роберто Росселлини и Мартин Скорсезе.

    На свадьбу также получили приглашения певицы Элли Голдинг и Кэти Перри, актер Орландо Блум, модель Карли Клосс с мужем Джошуа Кушнером, дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.

    Как пишут СМИ, Маркл оставит своего новорожденного сына Арчи дома.