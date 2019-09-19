Меган Маркл отдохнет на свадьбе в Италии без новорожденного сына

Меган Маркл вышла на подиум в одежде из своей коллекции Подробнее

Маркл давно дружит с Нону. Как гласят слухи, именно модельер познакомила бывшую актрису с принцем Гарри. Известно, что нынешняя невеста приезжала на свадьбу Маркл, которая прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в мае 2018. Герцогиня для Нону — самая щедрая и искренняя подруга.

Торжественная церемония Нону и Хесса пройдет в итальянской киностудии Cinecitta. Там в разное время творили кинорежиссеры Федерико Феллини, Лукино Висконти, Роберто Росселлини и Мартин Скорсезе.

На свадьбу также получили приглашения певицы Элли Голдинг и Кэти Перри, актер Орландо Блум, модель Карли Клосс с мужем Джошуа Кушнером, дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.

Как пишут СМИ, Маркл оставит своего новорожденного сына Арчи дома.