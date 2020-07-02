Меган Маркл обвинила Елизавету II в травле в Сети

Герцогиня Сассекская обвинила СМИ в клевете и травле. Однако в то же время Маркл осудила королеву за то, что она никак не препятствовала травле по отношению к ней. По словам Меган, никто из королевской семьи не помешал проникновению клеветы в прессу. Причем журналистов не остановили даже тогда, когда супруга принца Гарри ждала ребенка. Те новости в СМИ очень сильно отразились на ее физическом и психическом здоровье.

Маркл заявила, что члены королевской семьи виновны в бездействии на фоне регулярной травли со стороны прессы. Друзьям и близким герцогини Сассекской запретили как-либо заступаться за нее или вообще комментировать ситуацию с клеветой, отметила Маркл.

В итоге друзьям Маркл пришлось заступиться в анонимной форме, говорится в судебных документах.