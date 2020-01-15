Меган Маркл не стала участвовать в переговорах с британской семьей

Елизавета II на этой неделе собрала всех членов семьи Виндзор в Сандрингемском дворце, где они обсуждали будущие роли Принца Гарри и Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская должна была участвовать в переговорах дистанционно, так как находилась в Канаде. Но этого не произошло — не было необходимости.