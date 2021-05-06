Меган Маркл написала книгу об отношениях между отцами и сыновьями

Супруга принца Гарри Меган Маркл написала детскую книгу «Скамейка». Об этом сообщил Mashable.

Книга будет опубликована 8 июня 2021 года.

На ее написание герцогиню Сассекскую вдохновил муж и сын Арчи. «Скамейка» начиналась как стихотворение, которое Маркл сочинила для своего супруга в День отца. Иллюстрации нарисовал художник Кристиан Робинсон. История в детской книге рассказывается с точки зрения матери и вертится вокруг любви в семье в современном мире.

«Это стихотворение стало историей. Кристиан добавил красивые и неземные акварельные иллюстрации, которые передают тепло, радость и комфорт отношений между отцами и сыновьями из всех слоев общества», — рассказала Маркл.

Это первая книга герцогини Сассекской.

В США «Скамейку» издаст RHCD, в Великобритании — Puffin. Герцогиня планирует выпустить печатную и аудиоверсию «Скамейки», написало ИА Nation News. Причем аудиокнигу Маркл запишет сама. Иллюстрированное издание поступит на полки магазинов в Америке, Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и ЮАР.