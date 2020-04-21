Меган Маркл и принц Гарри разрывают отношения с британскими таблоидами. Вспомним королевские битвы с журналистами

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что прекращают сотрудничество с несколькими британскими таблоидами. Такое решение герцогиня и герцог Сассекские приняли из-за того, что они публикуют ложную информацию. Как королевская семья боролась со СМИ — в материале «360».

В своем письме герцоги указали, что речь идет о крупных газетах Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express. Они обвинили британские издания во лжи и агрессии, пишут The Gardian.

«Пожалуйста, обратите внимание, что герцог и герцогиня Сассекские не будут взаимодействовать с вашими изданиями. Не будет никакого сотрудничества», — говорится в письме, также находящемся в распоряжении Guardian.

В своем письме Гарри и Меган подчеркнули, что не раз становились свидетелями того, как жизнь людей и даже их знакомых, рушилась из-за сплетен, которые пишут таблоиды ради увеличения доходов от рекламы.

«Много лет влиятельные СМИ пытались избежать ответственности за то, что они говорят или печатают, даже когда они понимали, что информация искажена или выходит за пределы разумного», — сказано в документе.

Все началось с 2017 года, когда пара еще не была жената. Принц Гарри заподозрил расовый подтекст в британской прессе в статье о его отношениях с возлюбленной. Маркл — наполовину афроамериканка. Он заявил, что никогда не сталкивался с такой степенью «давления, пристального внимания и преследования» со стороны средств массовой информации.

Помимо этого The Sun опубликовали на обложке журнала заголовок «Девушка Гарри на Pornohub». В статье издание рассказывало о том, что на порно-ресурсе есть видео с актрисой Меган Маркл. Ролик действительно был, но состоял из вырезанных интимных сцен фильма, в котором она снималась. После скандала его удалили с ресурса.

Источник фото: https://www.theguardian.com/

В начале октября 2019 года принц Гарри подал судебный иск на владельцев Тhe Sun и Daily Mirror. Герцог обвинил журналистов в незаконном прослушивании его телефона. Он утверждал, что у СМИ был доступ к его голосовым сообщениям. Гарри указал, что это нарушает его права. В Кенсингтонском дворце официально подтвердили информацию о судебном деле. Но детали не разглашали.

Спустя несколько дней Меган Маркл подала в суд на британский таблоид The Daily Mail и его издателя Associated Newspapers. Они опубликовали часть личного рукописного письма Маркл к отцу. Герцогиня заявила, что журналисты нарушили закон и неправомерно получили ее личную переписку с отцом.

Через два дня на официальном сайте герцога и герцогини Сассексской было опубликовано заявление. В нем Гарри и Меган подчеркнули свое уважение к важности «объективных, правдивых публикаций», но обвинили часть СМИ в «проведении кампаний против лиц, не задумываясь о последствиях». Они отметили, что именно по этой причине предпринимают юридические действия.

Герцог отметил, что его «самый большой страх — повторяющаяся история», имея в виду ситуацию с его матерью — принцессой Дианой.

«Наступает момент, когда единственное, что нужно сделать, это противостоять такому поведению, потому что оно уничтожает людей и разрушает жизни. Я потерял свою мать и теперь я вижу, как моя жена становится жертвой тех же самых могущественных сил», — написал Гарри.

Он отметил, что видел, что происходит, когда на кого-то клевещут до такой степени, что его не считают человеком.