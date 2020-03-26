Меган Маркл и принц Гарри сменят фамилии

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл сменят фамилии после отречения от титула. Они официально перестанут выполнять полномочия старших членов королевской семьи 31 марта.

После того, как герцог и герцогиня Сассекские лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество, которые формально выполняют функцию фамилии, им придется выбрать для себя новую.

Пока не известно, какую фамилию выберут супруги. Есть предположение, что они захотят оставить созвучную своему титулу — Сассекские. Однако есть вероятность, что у мужа и жены будут разные фамилии — принц Гарри может снова стать Уэльским — такая фамилия у него была в школе, а Меган — оставить девичью.

Есть вероятность, что пара может взять фамилию своего сына — Маунтбэттен-Виндзор. Обычно ее носят те члены королевской семьи, которые пока не имеют титула. Она состоит из фамилий Елизаветы II и дедушки ее супруга, принца Филиппа.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.