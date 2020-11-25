Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка

У герцогини Сассекской Меган Маркл летом 2020 года случился выкидыш. Супруга принца Гарри назвала потерю второго ребенка почти непереносимым горем.

«Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я понимала, что теряю второго», — написала Маркл в своей статье для газеты The New York Times.

По словам герцогини, выкидыш она пережила в июле, после переезда в США. В тот день Маркл поменяла подгузник своему сыну Арчи, а затем ощутила сильную боль. Она взяла ребенка на руки, села на пол и стала напевать колыбельную, чтобы успокоиться самой и укачать сына. Позже принц Гарри отвез свою жену в больницу. Пара не стала сдерживать слез, когда узнала о потере второго ребенка.

«Я лежала на больничной койке и видела, что у моего мужа буквально разрывалось на части сердце, а он при этом пытался помогать мне», — призналась Маркл.

В своей статье Маркл подчеркнула, что многие беременности заканчиваются выкидышами. При этом далеко не все женщины говорят об этом, так как это не принято. Герцогиня Сассекская призвала не замалчивать тему выкидышей, а делиться своей болью. Она считает, что это станет шагом к исцелению всего общества.

Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2017 году. Первенец у пары появился 6 мая 2019 года.