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    15 января 2021, 12:07

    Меган Маркл и принц Гарри неожиданно поздравили Миддлтон с Днем рождения

    Алена Макаренко

    Меган Маркл и принц Гарри отправили Кейт Миддлтон подарок на День рождения. Именинница не ожила такого сюрприза от супружеской пары. Об этом сообщил журнал Us Weekly со ссылкой на источник.

    Среди поздравительных открыток герцогиня Кембриджская увидела конверт от Маркл и принца Гарри. Миддлтон не ожидала получить от них поздравление и подарок.

    «Это был приятный сюрприз. Кейт ничего от них не ждала», — сказал источник.

    О чем именно идет речь, не уточняется.

    Кейт Миддлтон отпраздновала свой 37-й день рождения 9 января. Из-за пандемии коронавируса массовые и праздничные мероприятия запрещены, поэтому в тот день герцогиня провела чаепитие с мужем и детьми в загородном поместье в Норфолке. Также она получила поздравление от родителей и королевы Великобритании Елизаветы II.

    Отношения между братьями, принцами Гарри и Уильямом, и их женами напряженные. Их жизненные пути разошлись после того, как принц Гарри и Маркл отреклись от своих королевских обязанностей и переехали в США. Сейчас пары почти не общаются друг с другом, написал сайт eg.ru.