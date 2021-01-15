Меган Маркл и принц Гарри неожиданно поздравили Миддлтон с Днем рождения

Среди поздравительных открыток герцогиня Кембриджская увидела конверт от Маркл и принца Гарри. Миддлтон не ожидала получить от них поздравление и подарок.

«Это был приятный сюрприз. Кейт ничего от них не ждала», — сказал источник.

О чем именно идет речь, не уточняется.

Кейт Миддлтон отпраздновала свой 37-й день рождения 9 января. Из-за пандемии коронавируса массовые и праздничные мероприятия запрещены, поэтому в тот день герцогиня провела чаепитие с мужем и детьми в загородном поместье в Норфолке. Также она получила поздравление от родителей и королевы Великобритании Елизаветы II.

Отношения между братьями, принцами Гарри и Уильямом, и их женами напряженные. Их жизненные пути разошлись после того, как принц Гарри и Маркл отреклись от своих королевских обязанностей и переехали в США. Сейчас пары почти не общаются друг с другом, написал сайт eg.ru.