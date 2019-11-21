Меган Маркл и Кейт Миддлтон поссорились из-за мужей

В отношениях Маркл и Миддлтон снова чувствуется холод, отметил источник. Принц Уильям и принц Гарри живут своими семьями, выполняют свои обязанности — государственные и семейные. Поэтому между собой братья почти не общаются.

«Людям трудно принято это, потому что все хотят, чтобы они были вместе», — рассказал друг семьи герцога Сассекского.

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По его словам, сейчас принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся к будущим ролям в качестве монарха и первой леди. В связи с этим между ним и принцем Гарри может почувствоваться конкуренция, которая еще больше ухудшит их отношения.

Для королевского историка Роберта Лейси нет ничего удивительного в разногласии наследников британского престола. После смерти их матери, принцессы Дианы, в 1997 году принцы почувствовали сплоченность. Тем не менее они росли как разные личности, поэтому былая дружба к ним уже не вернется.

Напряженность в отношениях появилась, когда принц Гарри рассказал о своем желании жениться на Маркл через год после того, как начали встречаться. Историк предположил, что принц Уильям предупредил брата, что отношения развиваются быстро. Такая реакция ближайшего родственника могла рассердить его, написал сайт «Дни.ру».

Принц Гарри и Маркл должны решить, как будут развиваться их дальнейшие взаимоотношения с монаршей семьей, отметил источник.

«Это просто реальность ситуации», — подытожил он.