  • Меган Маркл до сих пор не получила гражданство Британии

    16 ноября 2019, 18:40

    Алена Макаренко

    Меган Маркл подала все необходимые документы на получение британского гражданства два года назад. Но даже ее положение в качестве супруги принца Гарри не ускорило этот процесс. Об этом сообщила Daily Mail.
    Меган Маркл до сих пор не получила гражданство Британии

    Власти Великобритании до сих пор не дали ответ по этому запросу.

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    Получить гражданство в Англии можно через три года проживания в стране, отметил представитель наследника престола. Герцогиня Сассекская должна соответствовать иммиграционным требованиям несмотря на родство с королевской семьей.

    Маркл удивлена, насколько длительным оказался этот процесс с документами, признался ее друг.

    В связи с отсутствием британского гражданства герцогиня не сможет поучаствовать в досрочных парламентских выборах 12 декабря. Правда, все члены монаршей семьи традиционно пропускают голосование.

    Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2018 году. В мае 2019-го у них родился первенец — мальчик Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Ребенок занимает седьмое место в очереди на престол.