Меган Маркл до сих пор не получила гражданство Британии

Власти Великобритании до сих пор не дали ответ по этому запросу.

Елизавета II расстроилась из-за слов принца Гарри о брате Подробнее

Получить гражданство в Англии можно через три года проживания в стране, отметил представитель наследника престола. Герцогиня Сассекская должна соответствовать иммиграционным требованиям несмотря на родство с королевской семьей.

Маркл удивлена, насколько длительным оказался этот процесс с документами, признался ее друг.

В связи с отсутствием британского гражданства герцогиня не сможет поучаствовать в досрочных парламентских выборах 12 декабря. Правда, все члены монаршей семьи традиционно пропускают голосование.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2018 году. В мае 2019-го у них родился первенец — мальчик Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Ребенок занимает седьмое место в очереди на престол.