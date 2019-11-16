Меган Маркл до сих пор не получила гражданство Британии
Власти Великобритании до сих пор не дали ответ по этому запросу.
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Получить гражданство в Англии можно через три года проживания в стране, отметил представитель наследника престола. Герцогиня Сассекская должна соответствовать иммиграционным требованиям несмотря на родство с королевской семьей.
Маркл удивлена, насколько длительным оказался этот процесс с документами, признался ее друг.
В связи с отсутствием британского гражданства герцогиня не сможет поучаствовать в досрочных парламентских выборах 12 декабря. Правда, все члены монаршей семьи традиционно пропускают голосование.
Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2018 году. В мае 2019-го у них родился первенец — мальчик Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Ребенок занимает седьмое место в очереди на престол.