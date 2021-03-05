Меган Маркл дала интервью Опре Уинфри

Меган Маркл и принц Гарри дали интервью Опре Уинфри — это был первый откровенный разговор супругов с журналистом после ухода из королевского дворца. Об этом сообщил сайт eg.ru.

Многие подданные не верили в рассказы герцогини Сассекской об ужасах жизни во дворце. Поэтому она раскрыла подробности о пребывании в монаршей семье.

«Я не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого мы будем просто молчать. Когда дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас… Если это связано с риском многое потерять, то оно уже потеряно», — заявила Маркл.

Представители Маркл отрицают все обвинения, которые якобы идут со стороны бывших работников жены принца Гарри. Те жаловались на жестокость герцогини, писали зарубежные СМИ.

Ведущий программы «Доброе утро, Британия» Пирс Морган тоже сказал несколько слов против Маркл и ее решения объявить войну дворцу уже после отъезда из Великобритании. Королевская семья сейчас и так переживает, так как принц Филипп все еще остается в клинике после операции на сердце.

«Давайте будем предельно ясны: новый тизер из фильма Опры — это нытье, и он показывает, что Меган Маркл прямо называет королеву Елизавету и принца Филиппа лжецами. Она сделала это в момент, когда он лежит в больнице в тяжелом состоянии», — заявил он.

По мнению Моргана, это позор.