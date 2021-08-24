Принцесса Евгения приняла участие в проекте Меган Маркл 40×40

Принцесса Евгения, дочь замешанного в педофильском скандале принца Эндрю, объявила о своем участии в проекте Меган Маркл 40×40. Герцогиня Сассекская в своему 40-летию попросила «40 друзей, активистов, спортсменов, художников и мировых лидеров» записать по 40 минут наставлений для женщин, которые хотят совершенствоваться в профессии.

Уже откликнулись певица Адель, политик Хиллари Клинтон и модельер Стелла Маккартни. Жест принцессы не оценили ее поклонники, сообщил Еxpress. Они были шокированы желанием поддержать «дорогую Меган» и ее инициативу, направленную на помощь безработным женщинам.

Принцесса Евгения всегда поддерживала Меган Маркл несмотря на их разногласия с королевской семьей. Она публично поздравила супружескую пару из Сассекса после рождения их дочери Лилибет Дианы, назвав пару своими «дорогими кузенами».

Принцесса дружила с Меган Маркл еще до того, как она вышла замуж за принцы Гарри. После того, как Сассексы начали встречаться летом 2016 года, принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк были замечены на двойных свиданиях с ними в Лондоне и Торонто. Принцесса Евгения также в настоящее время проживает в коттедже Frogmore Cottage. В нем раньше жили Гарри и Меган.

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, не была включена в список друзей, к которым Маркл обратилась для участия в ее инициативе 40×40.

Герцогиня Сассекская объявила о своем новом проекте, выпустив двухминутный скетч с голливудской актрисой Мелиссой Маккарти, где объяснила, что миллионы женщин потеряли работу из-за пандемии Covid-19. Меган Маркл заявила, что они «взяли на себя основную тяжесть кризиса», учитывая дополнительное бремя ухода за детьми и домашнего обучения. В США два миллиона женщин во время пандемии потеряли свои рабочие места.

Накануне стало известно, что британская королева Елизавета II решила нанять адвокатов и подать в суд на принца Гарри и его жену Меган Маркл. Последней каплей стали мемуары внука, которые опубликует издание Penguin Random House.