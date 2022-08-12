«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в крупнейших городах Подмосковья

«МегаФон» закончил проект по строительству и модернизации сети в крупнейших городах Московской области. Среднюю скорость мобильного интернета в итоге удалось увеличить на 30% для трети жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Проект, который включает в себя строительство новых и модернизацию действующих базовых станций, а также агрегацию частот для увеличения пиковой скорости мобильного интернета, стартовал в апреле 2022 года и был завершен за четыре месяца.

Количество базовых станций 4G в Красногорске, Балашихе, Химках, Королеве, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Подольске, Коломне и Электростали возросло на 35% по сравнению с прошлым годом. Это дало возможность ускорить мобильный интернет и улучшить качество покрытия сети. В первую очередь улучшение почувствовали жители новых ЖК. После модернизации существующей инфраструктуры в вышеназванных городах емкость базовых станций увеличилась в три раза, это также позволило ускорить мобильный интернет.

Половину всего мобильного интернет-трафика абоненты из крупнейших подмосковных городов тратят на соцсети, мессенджеры, просмотр видео. Для этих целей нужна высокая скорость интернета, поэтому «МегаФон» объединил существующие LTE-диапазоны. Это позволило вдвое увеличить пиковую скорость мобильного интернета, благодаря агрегации она приблизилась к 5G.

При планировании развития сети «МегаФон» анализирует большие данные о потреблении мобильного трафика в каждой локации и с помощью искусственного интеллекта дает прогноз дальнейшего роста нагрузки. Основываясь на этих расчетах, специалисты определяют места, где строительство и модернизация инфраструктуры дадут возможность улучшить качество связи для максимального числа абонентов.

Как отмечает Андрей Абрамов, потребление мобильного интернет-трафика в Подмосковье растет высокими темпами. Только за первые шесть месяцев этого года оно увеличилось почти на 30% по сравнению с прошлым годом, в первую очередь в городах-спутниках. «МегаФон» видит это и уделяет большое внимание развитию не только в Москве, но и в Московской области.

«Мы продолжаем развитие своей инфраструктуры: до конца этого года построим и модернизируем сети еще примерно в 100 населенных пунктах области», — добавил Андрей Абрамов.