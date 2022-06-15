«МегаФон» продемонстрировал максимально быстрый интернет на ПМЭФ

«МегаФон» показал участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) новую опцию — pre-5G. С ее помощью скорость интернета возрастает до 50%. Это максимально быстрый мобильный интернет, который доступен на данный момент в сетях LTE в России.

Новые возможности мобильного интернета компания презентовала на объединенном стенде холдинга USM. У участников ПМЭФ есть возможность сравнить обычную скорость мобильного интернета с опцией pre-5G. Для точного сопоставления нужно замерить скорость в одно время в одной локации с использованием одной модели смартфонов. Каждый участник на ПМЭФ может проверить заявленные характеристики.

«Опция pre-5G позволяет предложить клиентам максимально возможную на сегодня скорость в сетях LTE в России. „МегаФон“ стал первым и пока единственным российским оператором, который дифференцирует тарифы не только по объему включенных минут и гигабайтов, но и по скорости мобильного интернета», — заявил директор по продуктовому маркетингу «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Он отметил, что обычная скорость в сети компании в полтора раза выше, чем у других операторов.

«С опцией pre-5G мы можем предложить еще больше скорости, если это необходимо», — подчеркнул он.

«МегаФон» предлагает клиентам самый быстрый мобильный интернет в России. Лидерство в этой области он сохраняет на протяжении пяти лет. Данный факт подтверждают каждый год исследования компании Ookla. Данные получают по результатам миллионов замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest. Средняя скорость загрузки в сети «МегаФона» более чем в полтора раза превышает показатели конкурентов.

Опцию, ускоряющую мобильный интернет, специалисты компании смогли предложить за счет обновления сервисной модели управления трафиком с использованием передовых технологий SON (Self-Organizing Network), RCAF (RAN Congestion Awareness Function), DRX (Discontinuous Reception). Также этого удалось добиться благодаря частотному ресурсу, который позволяет предложить максимальные возможности абонентам. Эффективно управлять частотным ресурсом помогает и использование технологий VoWiFi и VoLTE, они доступны абонентам в большинстве регионов РФ.

Опцию pre-5G бесплатно могут опробовать абоненты максимальных тарифов линейки «#БезПереплат». Пользователям других тарифных планов новинка будет доступна за 399 рублей в месяц.