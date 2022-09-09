Медвежонок Паддингтон «поблагодарил» королеву Елизавету II после ее смерти | 360°

Мир 09 сентября 2022, 14:41 Поделиться Telegram

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Viber Медвежонок Паддингтон «поблагодарил» королеву Елизавету II после ее смерти Герой детских книг мишка Паддингтон «поблагодарил» королеву Елизавету II

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Игрушечный медвежонок Паддингтон выразил благодарность умершей накануне королеве Великобритании Елизавете II. Ролик с участием персонажа опубликовали в его официальном Twitter-аккаунте.

«Спасибо, Мэм (Елизавета II — прим. ред.), за все», — произнес мишка во время «встречи» с британской королевой.

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Медвежонок является главным героем детских книг и фильмов автора и сценариста Майкла Бонда. Летом персонаж «поздравлял» Елизавету II с 70-летием правления Великобританией.

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Последние дни британская королева находилась в замке Балморал в Шотландии. Накануне ей стало плохо. Врачи посоветовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Из-за новостей об ухудшении состояния Елизаветы II к ней направились члены королевской семьи. Вечером 8 сентября королевы не стало. Ей было 96 лет.

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