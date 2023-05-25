Мир 25 мая 2023, 21:59 «Медвежонка Барни» внесли в черный список на Украине Украина внесла Mondelez International в перечень «международных спонсоров войны» РИА «Новости»

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Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) добавило в список «международных спонсоров войны» американского производителя кондитерских изделий Mondelez International. Причиной стал отказ уйти с российского рынка. Об этом сообщил ТАСС.

Производителя «Медвежонка Барни» внесли в черный список за то, что компания осталась в России, несмотря на призывы украинских властей свернуть там бизнес. Годовой доход компании, которая имеет филиалы в 160 странах, составил около 26 миллиардов долларов.

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Интересы Mondelez International на российском рынке представляет ООО «Мондэлис Русь», которая является владельцем трех заводов — фабрикой «Большевик», производством в Покрове и заводом в Великом Новгороде.

По данным НАПК, на призывы украинских властей Mondelez International отреагировала «формально». Российский рынок по финансовым показателям остается для компании перспективным, отметили в украинском агентстве.

Ранее китайская компания Xiaomi попала в перечень «международных спонсоров войны» из-за того, продолжила работать на территории России. Руководство корпорации выразило после этого решительный протест властям Украины