Медвежата стащили из частного дома в США чипсы

Три медвежонка проникли в частный дом в США. Косолапые утащили чипсы, пиво и таблетки от аллергии.

Видеозапись с места «ограбления» опубликовали в соцсетях, сообщил «Царьград».

На кадрах видно, как один из медвежат сидит у стеклянной двери. Двое его братьев наблюдают за ним снаружи. Хищники разгромили первый этаж дома. Видео сняла женщина: она не побоялась ходить по своему жилищу, когда в нем находились медвежата.

«Когда природа настолько очистилась, что медведи сами пришли к Маше пить из ее кружек и спать в ее кроватях», — пошутили в соцсетях.

После введения режима самоизоляции улицы многих городов мира опустели. Поэтому животные выбрались к людям. Например, в Англии в один из городов пришли дикие козлы, а в Барселоне заметили кабанов. В каналы Венеции вернулись рыба, лебеди и дельфины.