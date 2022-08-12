Медведя, объевшегося галлюциногенным медом, спасли в Турции

Турецкие ветеринары спасли молодого бурого медведя, который объелся галлюциногенным медом. Об этом написал портал UPI со ссылкой на турецкое Министерство сельского и лесного хозяйства.

Животное обнаружили дезориентированным в провинции Дюздже в четверг. Его поймали «представители органов дикой природы». Ветеринары осмотрели медведя и обнаружили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения из-за того, что проглотил слишком много меда из нектара местных видов рододендрона на горной пасеке.

Этот продукт, известный как «бешеный мед», содержит грайанотоксин, нейротоксин, который вызывает галлюциногенные эффекты у млекопитающих, пояснили в издании.

Сейчас медведь здоров, скоро его вернут в дикую природу.

Ранее в поселке Диксон Красноярского края спасли медведицу, у которой язык застрял в банке из-под сгущенки. Местные жители старались помочь животному, но в итоге от злополучной банки Монеточку освободили специалисты из Московского зоопарка. Медведицу усыпили из ружья, банку удалили, рану обработали, животному вкололи антибиотики. Монеточка была сильно обезвожена, но рана оказалась нетяжелой.