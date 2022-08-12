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    12 августа 2022, 15:28

    Медведя, объевшегося галлюциногенным медом, спасли в Турции

    Турецкие ветеринары спасли медведя, который объелся галлюциногенным медом

    Оксана Кириллова

    Турецкие ветеринары спасли молодого бурого медведя, который объелся галлюциногенным медом. Об этом написал портал UPI со ссылкой на турецкое Министерство сельского и лесного хозяйства.

    Медведя, объевшегося галлюциногенным медом, спасли в Турции

    Животное обнаружили дезориентированным в провинции Дюздже в четверг. Его поймали «представители органов дикой природы». Ветеринары осмотрели медведя и обнаружили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения из-за того, что проглотил слишком много меда из нектара местных видов рододендрона на горной пасеке.

    Этот продукт, известный как «бешеный мед», содержит грайанотоксин, нейротоксин, который вызывает галлюциногенные эффекты у млекопитающих, пояснили в издании.

    Сейчас медведь здоров, скоро его вернут в дикую природу.

    Ранее в поселке Диксон Красноярского края спасли медведицу, у которой язык застрял в банке из-под сгущенки. Местные жители старались помочь животному, но в итоге от злополучной банки Монеточку освободили специалисты из Московского зоопарка. Медведицу усыпили из ружья, банку удалили, рану обработали, животному вкололи антибиотики. Монеточка была сильно обезвожена, но рана оказалась нетяжелой.