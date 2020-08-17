Медведя ищут после аварии в Испании

По данным издания, ДТП было зафиксировано в минувшую субботу на автомагистрали, которая проходит через территорию национального парка Сомьедо. Отмечается, что медведь появился на проезжей части внезапно, и автомобилист столкнулся с ним, так как не смог справиться с управлением.

Животное лежало некоторое время на асфальте, а потом скрылось в лесу. По прибытии сотрудники экстренных служб не нашли его на месте столкновения. По мнению ветеринаров, у медведя могут быть тяжелые внутренние повреждения.