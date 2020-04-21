Медведев заподозрил картельный сговор в падении цен на нефть

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что падение цен на нефтяные фьючерсы до отрицательных величин спровоцировано картельным сговором.

На своей странице в Facebook он также предложил выход из сложившейся ситуации продавать сырье по принципу «take or pay» («бери или плати»).

В ходе последних торгов на мировых нефтяных биржах цена за баррель снижалась до — 49,32 долларов. На закрытии стоимость майских фьючерсных контрактов замерла цена отметке — 37,63 доллара за баррель. Июньский фьючерс подешевел на 16,9%, июльский — на 7,3%.