Мир 28 января 2023, 17:27 Медведев заявил, что в случае третьей мировой войны мир превратится в труху Зампред Совбеза Медведев: если третья мировая война начнется, мир превратится в труху

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление министра обороны Италии Гуидо Крозетто, который назвал поставку Украине оружия предотвращением третьей мировой войны. В своем Telegram-канале он заявил, что если и начнется настоящая война, то мир превратится в труху.

«Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху», — заявил он.

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Ранее глава Минобороны Италии заявил, что третья мировая война начнется тогда, когда российские танки войдут в Киев. По его словам, чтобы не допустить подобный сценарий, нужно оснастить Украину оружием и военной техникой.

При этом в Киеве уже заручились поддержкой Италии. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ получили от властей Италии гарантии о новых поставках оружия.