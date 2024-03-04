04 марта 2024, 22:23
Медведев призвал выгнать послов ЕС после их отказа встречаться с Лавровым
Медведев: дипотношения испортятся из-за отказа послов ЕС от встречи с Лавровым
После отказа послов стран Европейского союза встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым уровень дипломатических отношений с этими государствами должен снизиться. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети Х.
«Послы стран ЕС в России отказались от встречи с министром иностранных дел России. Якобы по совету Брюсселя. <…> На самом деле всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза — понизить», — заявил он.
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Ранее стало известно, что европейские послы долго не могли принять решение и в итоге все-таки испугались видеться с Лавровым. За два дня до встречи они отклонили приглашение главы МИД РФ. По словам министра, поведение дипломатов удивило его. Он отметил, что такой поступок продемонстрировал страх послов перед страной, в которой они аккредитованы.
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