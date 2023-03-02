Мир 02 марта 2023, 22:37 Медведев заявил о соблазне Запада раздавить Россию Зампред Совбеза Медведев: у Запада велик соблазн раздавить Россию РИА «Новости»

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Запад имеет большой соблазн раздавить Россию. Таким мнением заместитель председателя Совбеза страны Дмитрий Медведев поделился в Telegram-канале.

Политик отметил, что поставки самолетов НАТО Украине и их обслуживание на территории альянса будут обозначать его прямое вступление в войну против России. А всех принимавших решения о поставке техники лиц будут рассматривать как законную военную цель.

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«Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолетов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию», — написал Медведев.

США и страны Европы активно оказывают военную поддержку Украине. Ряд государств пообещали отправить танки для ВСУ. Речь идет о немецких Leopard 2, американских Abrams и Challenger 2.

Как отметил министр обороны Германии Борис Писториус, Запад сможет отправить на Украину только половину батальона Leopard 2 A6. По словам канцлера Олафа Шольца, после начала спецоперации обучение в ФРГ прошли свыше трех тысяч украинских военнослужащих.